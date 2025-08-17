Дептранс: Движение по Садовому кольцу восстановлено

«Движение по Садовому кольцу восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением забега «Садовое кольцо» 17 августа было временно закрыто движение по Садовому кольцу в обоих направлениях.
Движение транспорта по Садовому кольцу восстановлено, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
