Ребята из Тверской области представили проект по озеленению на экофоруме

Подведены итоги первого этапа отбора проектов среди региональных команд III Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ), проведенного по нацпроектам «Молодежь и дети» и «Экологическое благополучие». Юные экологи из Тверской области представили на конкурсе лучший проект по озеленению, сообщили в аппарате правительства региона.
Первый — заочный — тур конкурса проводился в 17 номинациях. Ребята присылали свои проекты по вторичному использованию отходов, сохранению биоразнообразия и очистке водных объектов, мониторингу воздуха, развитию экотуризма и другим актуальным направлениям.
Участники из Тверской области, получившие высокую оценку за проект по озеленению, теперь примут участие во втором, очном, этапе ДЭФ-2025, который пройдет в Челябинске 14−15 октября. Уточним, этот тур объединит представителей 51 субъекта России. Он включает запись видеовизиток региональными командами и оценку экопроектов организационным комитетом форума.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.