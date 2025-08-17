Балашихинская больница получила новое медоборудование

Новое медицинское оборудование поступило в Балашихинскую больницу в Московской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В учреждении, в частности, установили компьютерный томограф и электрокардиостимулятор. Новое оборудование позволит повысить точность диагностики и эффективность лечения пациентов.
«Также Московский областной онкологический диспансер, расположенный в городском округе Балашиха, получил новый маммограф с функцией биопсии. Это оборудование значительно повышает возможности раннего выявления рака молочной железы, что особенно важно для успешного своевременного лечения», — сообщили в администрации Балашихинского городского округа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.