«Мечтаю о барочной опере на сцене Большого». Новый худрук театра о планах, гастролях и премьерах

В этом сезоне Большой театр Беларуси открыл новую страницу своей истории: у руля творческого коллектива встал Артем Макаров — народный артист Башкортостана, признанный дирижер, чья энергия и профессионализм вдохновляют молодых музыкантов. Корреспондент БЕЛТА побеседовала с новым художественным руководителем театра и узнала, какие перемены ждут зрителей и артистов и как сегодня искать гармонию между традицией и поиском новых форм.
— Какие ваши впечатления от работы в Большом театре оперы и балета Беларуси? Чем этот коллектив отличается от других, с которыми вы работали ранее?
— С моего первого появления в Большом театре Беларуси прошло почти три года. Два из них я проработал главным дирижером, а в мае меня утвердили в должности художественного руководителя. Труппа Большого театра всегда славилась высоким профессионализмом. Это театр, который сумел сохранить высокий уровень артистов оперной и балетной трупп, оркестра и хора. Также Большой театр всегда был известен своим обширным репертуаром, который сохранялся и обогащался на протяжении многих лет. Из отличий выделю то, что коллектив Большого театра — один из самых многочисленных по артистическому составу, в которых мне приходилось работать.
— Какие главные задачи вы ставите перед собой как новый художественный руководитель?
— Основные задачи — поддерживать и улучшать высокий профессиональный уровень труппы, развивать театр в новых направлениях, связанных с оперным и балетным жанрами, то есть расширение репертуара, решение кадровых вопросов, создание новых интересных творческих проектов, расширение гастрольной деятельности и многое другое.
— Как обстоят дела с гастрольной деятельностью?
— В прошедшем сезоне Большой театр был на гастролях в Большом и Мариинском театрах России, в Театре оперы и балета Республики Марий-Эл, также балетная труппа участвовала на фестивале в Самарском театре, оркестр выезжал на гастроли в Китай. Крепнут связи Беларуси и Никарагуа. Недавно творческая группа Большого театра с участием ведущих солистов оперы и балета приняла участие в совместном с никарагуанскими артистами концерте, который был посвящен Дню матери, государственному празднику в Никарагуа, и прошел на сцене театра в Манагуа. Мы ездили в Никарагуа уже второй раз. В планах дальнейшее сотрудничество. Практически постоянно идут гастроли творческих коллективов театра по городам Беларуси, а совсем недавно мы показали спектакль «Патетический дневник» у стен Брестской крепости. На мой взгляд, это историческое событие. Из ближайших планов — гастроли Большого театра в Москве, где на сцене Большого театра России в рамках фестиваля «Видеть музыку» будет показана опера «Орлеанская дева» П. И. Чайковского.
— Есть ли спектакли, которые вы мечтаете видеть на белорусской сцене?
— Таких спектаклей много, и, кстати, один из них уже удалось воплотить впервые на столичной сцене. Я говорю о недавней премьере оперы «Орлеанская дева» П. И. Чайковского в постановке потрясающего режиссера Георгия Исаакяна. Я считаю, что такие масштабные полотна должны появляться на этой сцене. Хотелось бы, чтобы в репертуаре театра наряду с популярными произведениями появлялись новые, оригинальные или малознакомые публике названия. В этом, кстати, преуспевает балетная труппа: и в прошлом, и в этом сезоне состоялись очень интересные балетные премьеры «Иллюзии любви» и «Пляски», поставленные главным балетмейстером Игорем Колбом.
Мне очень хотелось бы, чтобы на сцене Большого театра была поставлена барочная опера, например «Альцина» Генделя, а может быть, и что-то другое из той эпохи. Мечтаю о «Манон» Пуччини и Массне, об операх Вагнера, Римского-Корсакова. Один из факторов, влияющих на выбор названия, — наличие необходимых исполнителей (в опере — голосов) для данного произведения. Я всегда стараюсь ставить на конкретных исполнителей, представить картинку в голове и услышать внутри себя, как это будет звучать и смотреться. В предстоящем сезоне зрителей ждут две премьеры: балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского в постановке Игоря Колба и опера «Набукко», которую поставит итальянский режиссер Джанкарло дель Монако.
— Вы совмещаете руководство в Большом театре Беларуси с работой главным дирижером в Московском государственном академическом детском музыкальном театре им. Н. И. Сац. Как удается балансировать между двумя коллективами?
— На самом деле помогает разнообразие в работе. Так получилось, что два года назад мне практически в одно время предложили стать главным дирижером в двух театрах. Переговорив с руководством и в Москве, и в Минске, я пришел к выводу, что совмещение возможно, и у меня получилось распределить время на работу в двух театрах. Московский театр имеет свою специфику. Безусловно, основа — детский репертуар, но поскольку театр обладает замечательной во всех отношениях полновесной труппой, на сцене наряду с детскими идут серьезные, масштабные спектакли для любой возрастной аудитории. Сейчас, в период реконструкции театра, создается много интересных проектов, в том числе и экспериментальных, проходит много концертов, и это прекрасно.
— У вас богатый опыт работы в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета. Как этот опыт помогает вам сейчас?
— Безусловно, Башкирский театр для меня родной, именно в нем я начинал и состоялся как дирижер. В достаточно молодом возрасте стал главным дирижером и занимал эту должность более 10 лет. Прекрасный, насыщенный период жизни и творчества, в течение которого я смог получить колоссальный опыт, в том числе и как руководитель. Исходя из этого, могу с уверенностью сказать, что успех творческого руководителя зависит во многом от профессионализма команды, с которой он работает, и в Минске такая команда есть. Мне очень приятно, что рядом со мной яркие, неординарные личности — я говорю о главных творческих специалистах. Несмотря на порой возникающие между нами разногласия и споры, мы всегда приходим к нужному решению. Все это происходит при всесторонней поддержке и участии генерального директора Екатерины Дуловой, которой я очень благодарен и за приглашение в Минск, и за помощь в любых начинаниях, за доверие и отношение. Очень важно, что Екатерина Николаевна сама музыкант, так что мы говорим на одном языке и понимаем друг друга.
— Что, по вашему мнению, помогает молодым артистам, которые приходят в театр, быстрее развиваться и формироваться как профессионалам?
— На самом деле молодые, только что выпустившиеся из вузов и пришедшие в театр специалисты должны понимать, что именно здесь начинается процесс вхождения в профессию. То есть, по сути, обучение продолжается. В театре в роли наставников выступают дирижеры, режиссеры, балетмейстеры, концертмейстеры, педагоги-репетиторы. Все эти люди очень важны для молодых специалистов, излишнюю амбициозность которых нужно порой немного сдерживать и направлять в правильное русло, и тогда появляется шанс удачной карьеры. Важно трудолюбие, осознанность и любовь к профессии.
— Какими самыми важными качествами, по вашему мнению, должен обладать артист?
— Пожалуй, это целый комплекс качеств: талант, работоспособность, желание развиваться и постоянно совершенствоваться, а также получать удовольствие от нахождения на сцене, ведь на то он и артист.
— Что для вас значит успех постановки — это признание публики, критиков или внутреннее ощущение выполненной задачи?
— Вы знаете, все вместе, но с некоторыми оговорками. Конечно, имея определенный опыт, я сам могу объективно оценить новый спектакль — его достоинства и недостатки. Что касается публики, то, с одной стороны, мы работаем для нее, но мы ее же и воспитываем. Бывает, публика не сразу понимает и принимает спектакль, а бывает, что аплодирует тому, чему не стоило бы. Если говорить про критиков, то их реакция иногда непредсказуемая. Я спокойно отношусь к профессиональной критике, с грамотным и детальным разбором спектакля, но, к сожалению, это редко встречается.
— Как вы относитесь к экспериментам и современным интерпретациям классических опер и балетов?
— Отношусь с интересом и вниманием. Что касается их места в репертуаре театра, то считаю, что должен быть определенный баланс: безусловно, в основе — классика (и в хореографии, и в оперной режиссуре), и конечно, какие-то эксперименты, смелые режиссерские видения, оригинальная хореография и разного рода новшества. Самое главное, чтобы были логика, смысл и профессиональное исполнение.
— Где вы черпаете вдохновение для новых постановок и творческих решений?
— Моя профессия связана с музыкой — она и вдохновляет! Вдохновляют талантливые работы коллег, стараюсь по возможности посещать новые спектакли в разных театрах, интересные концерты. Вдохновляют и восхищают талантливые артисты, на которых хочется ставить новые спектакли.
— Как отдыхаете и восстанавливаете силы после насыщенных рабочих дней?
— После спектакля я иногда чувствую себя настолько опустошенным, что мне хочется просто побыть одному. Общение и встречи с родными, близкими и друзьями помогают восстановиться и напитаться энергией. Поездки в новые места, посещение выставок, музеев, кино — все это помогает переключить внимание. Предыдущий сезон завершен, творческая труппа театра в отпуске, и надеюсь, что все артисты смогут хорошо отдохнуть и набраться сил, потому что следующий сезон тоже обещает быть интересным и насыщенным.
