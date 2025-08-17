«Мечтаю о барочной опере на сцене Большого». Новый худрук театра о планах, гастролях и премьерах

— Безусловно, Башкирский театр для меня родной, именно в нем я начинал и состоялся как дирижер. В достаточно молодом возрасте стал главным дирижером и занимал эту должность более 10 лет. Прекрасный, насыщенный период жизни и творчества, в течение которого я смог получить колоссальный опыт, в том числе и как руководитель. Исходя из этого, могу с уверенностью сказать, что успех творческого руководителя зависит во многом от профессионализма команды, с которой он работает, и в Минске такая команда есть. Мне очень приятно, что рядом со мной яркие, неординарные личности — я говорю о главных творческих специалистах. Несмотря на порой возникающие между нами разногласия и споры, мы всегда приходим к нужному решению. Все это происходит при всесторонней поддержке и участии генерального директора Екатерины Дуловой, которой я очень благодарен и за приглашение в Минск, и за помощь в любых начинаниях, за доверие и отношение. Очень важно, что Екатерина Николаевна сама музыкант, так что мы говорим на одном языке и понимаем друг друга.