В столичном районе Покровское-Стрешнево возведут жилой дом

Здание возведут по адресу: улица Циолковского, владение 3. Дом будет состоять из трех секций разной этажности. Он рассчитан на 168 квартир, предназначенных в том числе для маломобильных жильцов. На первом этаже откроют центр информирования о программе реновации и другие объекты инфраструктуры.