В столичном районе Покровское-Стрешнево возведут жилой дом

Жилой дом по программе реновации построят на северо-западе столицы в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Здание возведут по адресу: улица Циолковского, владение 3. Дом будет состоять из трех секций разной этажности. Он рассчитан на 168 квартир, предназначенных в том числе для маломобильных жильцов. На первом этаже откроют центр информирования о программе реновации и другие объекты инфраструктуры.
Для удобства жителей будут оборудованы сквозные входные группы. В каждой секции установят по два лифта. А на придомовой территории смонтируют детские и спортивные площадки, обустроят зоны отдыха и проведут озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.