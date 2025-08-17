Донские тренеры вышли в полуфинал всероссийского проекта «СпортТрек»

Полуфиналистами всероссийского проекта «СпортТрек», организованного в поддержку нацпроекта «Молодежь и дети», стали 11 тренеров из Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Всего в этом году на конкурс для тренеров поступило почти 2 тысячи заявок со всей страны, в том числе 67 — от жителей Ростовской области. Полуфиналисты получили возможность пройти обучение в Московском государственном университете спорта и туризма по программе дополнительного профессионального образования.
«Мы решили предоставить 300 сильнейшим участникам возможность получить официальное образование, чтобы они могли и дальше реализовывать себя в сфере физической культуры и спорта, а также прививали любовь к здоровому образу жизни и правильные ценностные ориентиры подрастающему поколению», — сказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.