В крымском селе Рощино благоустроят парковую зону

Благоустройство парковой зоны продолжается в селе Рощино Республики Крым по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Джанкойского района.
Специалисты уже уложили часть тротуарной плитки, провели коммуникации и установили опоры освещения. Сейчас они укрепляют бордюры и засыпают землей уложенные инженерные сети. Особое внимание уделяется созданию инфраструктуры для отдыха. Так, в парке появятся детская игровая площадка и современные скамейки с эргономичным дизайном.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.