В Ростове-на-Дону открыли новый корпус областного перинатального центра

Новый корпус областного перинатального центра открыли в Ростове-на-Дону при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Современное медицинское учреждение расположено по адресу: улица Мадояна, 32. В трехэтажном здании оборудованы восемь индивидуальных родильных залов, операционный блок, отделение реанимации и анестезиологии, а также консультативно-диагностическое. Получать медицинскую помощь в новом корпусе будут жительницы Железнодорожного и Октябрьского районов Ростова-на-Дону, а при наличии необходимых показаний — пациентки со всего региона.
«Общая вместимость стационаров перинатального центра составляет 290 коек, в том числе 90 коек для детей и 200 коек для взрослых, а также есть акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной помощи», — рассказал главный врач областного перинатального центра Максим Уманский.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.