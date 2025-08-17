В Камышлове Свердловской области прошел гастрофестиваль «Земляничный джем»

Фестиваль «Земляничный джем» прошел в Камышлове в Свердловской области. Организация таких мероприятий способствует увеличению потока путешественников, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в администрации городского округа.
Во время фестиваля были награждены победители конкурса «Текстильный зверопарк». Подчеркивается, что в этот раз победителей было двое. Помимо этого, был выбран и обладатель Гран-при. Так, первое место в конкурсе разделили Светлана Боярских и Светлана Зверева. Они обе представляли Дом детского творчества. Гран-при этого конкурса достался Елене Стариковой. Она также защищала на этих соревнованиях честь Дома детского творчества.
Кроме того, во время праздника прошло дефиле с расписными зонтами. А еще на фестивале презентовали «Обнимательный пирог». Этот фирменный десерт ежегодно готовит талантливый кондитер Татьяна Придеина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.