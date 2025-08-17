В Камышлове Свердловской области прошел гастрофестиваль «Земляничный джем»

Во время фестиваля были награждены победители конкурса «Текстильный зверопарк». Подчеркивается, что в этот раз победителей было двое. Помимо этого, был выбран и обладатель Гран-при. Так, первое место в конкурсе разделили Светлана Боярских и Светлана Зверева. Они обе представляли Дом детского творчества. Гран-при этого конкурса достался Елене Стариковой. Она также защищала на этих соревнованиях честь Дома детского творчества.