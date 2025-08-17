Современный медицинский комплекс построят в Приморском районе

В Комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга представили проект нового многофункционального медицинского центра, который появится в Приморском районе. Объект расположится на территории, ограниченной проспектом Авиаконструкторов, Глухарской, Планерной и Плесецкой улицами.
Комплекс будет включать стационар на 600 мест (два корпуса на 360 и 240 мест), лечебно-диагностический корпус с амбулаторно-консультативным отделением, педиатрические корпуса, включая инфекционное отделение, а также станцию дезинфекции автомобилей скорой помощи.
— Помимо оказания медицинской помощи, в центре планируется проводить научные исследования в сфере здравоохранения, — подчеркнули в Комитете.
Проект предусматривает создание полноценной медицинской инфраструктуры с развитой диагностической базой и современными лечебными отделениями. Особое внимание уделено педиатрическому направлению — в комплексе появится специализированный корпус для лечения детей.