Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Современный медицинский комплекс построят в Приморском районе

В центре планируется проводить научные исследования.

Источник: Комитет по градостроительству и архитектуре

В Комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга представили проект нового многофункционального медицинского центра, который появится в Приморском районе. Объект расположится на территории, ограниченной проспектом Авиаконструкторов, Глухарской, Планерной и Плесецкой улицами.

Комплекс будет включать стационар на 600 мест (два корпуса на 360 и 240 мест), лечебно-диагностический корпус с амбулаторно-консультативным отделением, педиатрические корпуса, включая инфекционное отделение, а также станцию дезинфекции автомобилей скорой помощи.

— Помимо оказания медицинской помощи, в центре планируется проводить научные исследования в сфере здравоохранения, — подчеркнули в Комитете.

Проект предусматривает создание полноценной медицинской инфраструктуры с развитой диагностической базой и современными лечебными отделениями. Особое внимание уделено педиатрическому направлению — в комплексе появится специализированный корпус для лечения детей.