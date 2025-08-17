Современный медицинский комплекс построят в Приморском районе

Комплекс будет включать стационар на 600 мест (два корпуса на 360 и 240 мест), лечебно-диагностический корпус с амбулаторно-консультативным отделением, педиатрические корпуса, включая инфекционное отделение, а также станцию дезинфекции автомобилей скорой помощи.