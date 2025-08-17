В городе Заинске в Татарстане обновили парк «Молодежный»

На территории обновленного парка в микрорайоне Новый город появились удобный круглый навес, информационные стенды и огражденная спортивная площадка с новыми тренажерами. Для комфортного отдыха специалисты установили дополнительные скамейки и лежаки, проложили дорожки с качественным покрытием из брусчатки и резиновой крошки. Особое внимание уделили озеленению и созданию уютной атмосферы, в парке провели работы по наружному освещению и водоснабжению.