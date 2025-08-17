В городе Заинске в Татарстане обновили парк «Молодежный»

Благоустройство парка «Молодежный» завершилось в городе Заинске Республики Татарстан. Работы велись при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Заинском районном совете.
На территории обновленного парка в микрорайоне Новый город появились удобный круглый навес, информационные стенды и огражденная спортивная площадка с новыми тренажерами. Для комфортного отдыха специалисты установили дополнительные скамейки и лежаки, проложили дорожки с качественным покрытием из брусчатки и резиновой крошки. Особое внимание уделили озеленению и созданию уютной атмосферы, в парке провели работы по наружному освещению и водоснабжению.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.