Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Басту подали в суд о возмещении морального вреда

В суд поступил иск о возмещении морального вреда, адресованный певцу и музыканту Василию Вакуленко, известному как Баста, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В суд поступил иск о возмещении морального вреда, адресованный певцу и музыканту Василию Вакуленко, известному как Баста, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

«Истец обратилась в суд с иском к Вакуленко Василию Михайловичу о возмещении сумм морального вреда», — говорится в документах.

Сумма иска и характер причиненного морального вреда не уточняются.

Сообщается, что было вынесено определение о возврате искового заявления в связи с тем, что местонахождение Василия Вакуленко не позволяет рассматривать дело в данном суде.

Читайте также: «С Тимати через суд взыскали задолженность по взносам за капремонт».