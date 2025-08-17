На Басту подали в суд о возмещении морального вреда

В суд поступил иск о возмещении морального вреда, адресованный певцу и музыканту Василию Вакуленко, известному как Баста, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
«Истец обратилась в суд с иском к Вакуленко Василию Михайловичу о возмещении сумм морального вреда», — говорится в документах.
Сумма иска и характер причиненного морального вреда не уточняются.
Сообщается, что было вынесено определение о возврате искового заявления в связи с тем, что местонахождение Василия Вакуленко не позволяет рассматривать дело в данном суде.
