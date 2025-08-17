Жена Забарного назвала глупостью сообщения о дружбе мужа с Сафоновым в ПСЖ

Супруга украинского защитника в ПСЖ Ильи Забарного Ангелина заявила, что распространяемая СМИ информация о дружбе ее мужа с российским вратарем Матвеем Сафоновым не соответствует действительности, пишет Tribuna.
«Думаю, всем понятно, какую позицию мы занимаем и своим принципам мы не изменяем», — сказала она.
По словам Забарной, французские СМИ «придумывают глупости» в погоне за популярностью.
Ранее сообщалось, что игроки «Пари Сен-Жермен» Сафонов и Забарный сидели на соседних местах в самолете по пути в Удине, где проходил матч за Суперкубок УЕФА.
Напомним, Сафонов стал игроком ПСЖ, перейдя из «Краснодара» летом 2024 года. Его контракт рассчитан до 2029 года. Забарный недавно заключил контракт с ПСЖ до лета 2030 года.