Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Забарного назвала глупостью сообщения о дружбе мужа с Сафоновым в ПСЖ

Ранее новость распространили французские СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Супруга украинского защитника в ПСЖ Ильи Забарного Ангелина заявила, что распространяемая СМИ информация о дружбе ее мужа с российским вратарем Матвеем Сафоновым не соответствует действительности, пишет Tribuna.

«Думаю, всем понятно, какую позицию мы занимаем и своим принципам мы не изменяем», — сказала она.

По словам Забарной, французские СМИ «придумывают глупости» в погоне за популярностью.

Ранее сообщалось, что игроки «Пари Сен-Жермен» Сафонов и Забарный сидели на соседних местах в самолете по пути в Удине, где проходил матч за Суперкубок УЕФА.

Напомним, Сафонов стал игроком ПСЖ, перейдя из «Краснодара» летом 2024 года. Его контракт рассчитан до 2029 года. Забарный недавно заключил контракт с ПСЖ до лета 2030 года.