Вольфович: Трамп поступил мудро, позвонив Лукашенко перед важнейшим политическим событием на Аляске

«Мы видим, какая милитаристическая политика сегодня, к сожалению, процветает на территории Польши, на территории стран Прибалтики, особенно Литвы, — отметил он. — Мы сделали первый шаг. И со стороны главы государства, и со стороны министра иностранных дел, со стороны военного руководства были обращения в адрес наших соседей: давайте находить консенсус, давайте садиться за стол переговоров и находить точки соприкосновения. Мы не набиваемся вам в друзья. Не хотите дружить? Но мы вместе, мы соседи, мы должны сделать все возможное, чтобы на территории наших стран было безопасно».