Вольфович: Трамп поступил мудро, позвонив Лукашенко перед важнейшим политическим событием на Аляске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп — мудрый политик, раз перед важнейшим политическим мероприятием на Аляске позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Таким мнением поделился государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
По его словам, разговор президентов Беларуси и США стал полной неожиданностью для всех и особенно для «переживающих» оппонентов на Западе — поляков, прибалтов. «Трамп, видимо, мудрый политик все-таки, раз действительно до такого важнейшего политического мероприятия сделал звонок нашему Президенту. Ему важно было мнение Александра Григорьевича», — сказал Александр Вольфович.
Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор.
Госсекретарь Совбеза считает, что в нынешних условиях факт этого разговора сильно не повлияет на Беларусь, кроме того, что в очередной раз принес авторитет стране в глазах Запада. «Конечно, восторга это у них не вызвало», — сказал он.
Вместе с тем расслабляться ни в коем случае нельзя, уверен Александр Вольфович. «Мы видим, как болезненно, к сожалению, руководство Запада, политики Запада прежде всего, реагирует на вопросы, связанные с остановкой или приостановкой боевых действий в ходе специальной военной операции», — сказал он, добавив, что оппоненты не заинтересованы в остановке боевых действий в Украине.
«Мы видим, какая милитаристическая политика сегодня, к сожалению, процветает на территории Польши, на территории стран Прибалтики, особенно Литвы, — отметил он. — Мы сделали первый шаг. И со стороны главы государства, и со стороны министра иностранных дел, со стороны военного руководства были обращения в адрес наших соседей: давайте находить консенсус, давайте садиться за стол переговоров и находить точки соприкосновения. Мы не набиваемся вам в друзья. Не хотите дружить? Но мы вместе, мы соседи, мы должны сделать все возможное, чтобы на территории наших стран было безопасно».
Госсекретарь Совбеза процитировал слова главы государства о том, что надо готовиться к войне, чтобы ее не было.
«То, что состоялось на Аляске… Я думаю, сделан большой шаг и со стороны Америки, и со стороны Российской Федерации, и со стороны Беларуси, — отметил Александр Вольфович. — Беларусь всегда на это нацелена, чтобы все-таки в ближайшее время остановить боевые действия на территории Украины».-0-