Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На железной дороге в Уфе загорелся спецсостав

В МЧС Башкирии начали расследование причин случившегося.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на железнодорожных путях загорелась спецмашина. По информации МЧС Башкирии, ЧП произошло сегодня, 17 августа.

По предоставленным данным, пожар начался в кабине выправочно-рихтовочной машины на тупиковой линии Вокзальной улицы. Огонь удалось потушить на площади шести квадратных метров.

В результате случившегося никто не пострадал. Дознаватель МЧС устанавливает причины произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.