На железной дороге в Уфе загорелся спецсостав

В Уфе на железнодорожных путях загорелась спецмашина. По информации МЧС Башкирии, ЧП произошло сегодня, 17 августа.
По предоставленным данным, пожар начался в кабине выправочно-рихтовочной машины на тупиковой линии Вокзальной улицы. Огонь удалось потушить на площади шести квадратных метров.
В результате случившегося никто не пострадал. Дознаватель МЧС устанавливает причины произошедшего.
