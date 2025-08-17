Неофициальная панихида прошла в московском храме на 9-й день со дня смерти Юрия Бутусова

Отслужил панихиду отец Игорь Мазепа, выпускник режиссерского факультета ГИТИСа, который лично не был знаком с Юрием Бутусовым. Присутствовал на ней протоиерей и настоятель храма Дмитрий Рощин, выпускник ВГИКа, сын драматурга Михаила Рощина и актрисы Екатерины Васильевой. День был праздничный и светлый. Православные вспоминали святого праведного Иоанна Кронштадтского. Было много нарядных детей. Утренняя молитва плавно перетекла в раздачу просфор, а потом к пастве обратился настоятель храма Дмитрий Рощин. Он говорил так, что заслушаешься. Не зря к нему ходит вся театральная и кинематографическая Москва. Всякий раз думаешь о том, каким мощным кинематографистом он мог бы стать. Не каждому дан такой дар слова. Он говорил о том, что Вселенная конечна, а мы нет. Мы пытаемся управлять бесконечностью, которой нет, потому что смерти нет. Есть только то, что мы называем смертью. Бог дал нам ресурс и дотащил нас до определенных высот. Сегодня ты наслаждаешься бытием, похожим на райское, а завтра…