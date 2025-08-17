Неофициальная панихида прошла в московском храме на 9-й день со дня смерти Юрия Бутусова

17 августа на 9-й день со дня кончины театрального режиссера Юрия Бутусова в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве прошла неофициальная панихида. Никаких портретов и речей, только молитва. Многие до сих пор не понимают, привезли в Россию гроб или прах.
Отслужил панихиду отец Игорь Мазепа, выпускник режиссерского факультета ГИТИСа, который лично не был знаком с Юрием Бутусовым. Присутствовал на ней протоиерей и настоятель храма Дмитрий Рощин, выпускник ВГИКа, сын драматурга Михаила Рощина и актрисы Екатерины Васильевой. День был праздничный и светлый. Православные вспоминали святого праведного Иоанна Кронштадтского. Было много нарядных детей. Утренняя молитва плавно перетекла в раздачу просфор, а потом к пастве обратился настоятель храма Дмитрий Рощин. Он говорил так, что заслушаешься. Не зря к нему ходит вся театральная и кинематографическая Москва. Всякий раз думаешь о том, каким мощным кинематографистом он мог бы стать. Не каждому дан такой дар слова. Он говорил о том, что Вселенная конечна, а мы нет. Мы пытаемся управлять бесконечностью, которой нет, потому что смерти нет. Есть только то, что мы называем смертью. Бог дал нам ресурс и дотащил нас до определенных высот. Сегодня ты наслаждаешься бытием, похожим на райское, а завтра…
Его слова напоминали о том, что говорил Юрий Бутусов не раз и в нашем интервью тоже: «Театр работает с воображением, внутренним миром. А внутренний мир человека бесконечен. Театр — сложное место, одновременно и божественное, и почти адское. В театре много исковерканных судеб, но это такая вещь, с которой мы живем, и тут уж ничего изменить нельзя. Я люблю театр. Если ты приходишь туда как на арену, то надо уходить. Работа должна доставлять удовольствие, иначе я не понимаю, как можно жить».
В последние годы Юрий Бутусов жил в Париже и совсем недавно получил театр в Болгарии, было много планов. Многие предвкушали, что это возникнет нечто вроде литовского Паневежиса, центр театральной культуры. Однако 9 августа Юрий Бутусов погиб, утонул в море во время отдыха с женой и детьми в болгарском городе Созополе. Ему было 63 года. Море в это время коварное, в нем случается так называемое медленное течение, которое не позволяет вернуться на берег. Опытные люди говорят, что в таких случаях надо плыть вдоль него, только так можно спастись. Юрий Бутусов не смог, хотя был в хорошей физической форме. В эти дни соцсети накрыл танцевальный флешмоб, фрагменты спектакля, где он сам танцевал на сцене как профессионал.
Официальная церемония прощания состоялась 14 августа в Софии. Затем поминальные службы прошли в Риге и Вильнюсе, где Юрий Бутусов ставил спектакли, и вот теперь — в Москве. На ней присутствовали актеры и режиссеры, студенты ГИТИСа, где Юрий Бутусов не так давно выпустил курс. Среди тех, кто пришел на утреннюю службу и панихиду, были молодые актеры МХТ им. Чехова, где Бутусов ставил спектакли, братья Добронравовы — Виктор и Иван. Накануне по телевидению показали его спектакль «Король Лир», поставленный в «Сатириконе».
На 23 августа намечена гражданская панихида в Театре им. Пушкина в Москве. Затем урну с прахом перевезут в Петербург и предадут земле на Волковском кладбище.
Юрий Бутусов родился в Гатчине под Петербургом, куда предпочитал не возвращаться. Сказал в нашем разговоре: «Мои родители умерли. Я уехал оттуда и не хочу возвращаться». Он окончил кораблестроительный институт, потом долго поступал и поздно стал студентом режиссерского факультета. «В настоящих спектаклях есть боль и сострадание, и они могут что-то изменить в тебе. Уверен, что театр меняет людей, поэтому так важно, чтобы туда ходили молодые люди. А они пойдут, если смогут получить там прививку раздражения», — это его слова.
Он ставил во многих театрах по всему миру, был худруком Санкт-Петербургского театра им. Ленсовета, главным режиссером Театра им. Евг. Вахтангова до своего отъезда в Париж.
«Я бы хотел, чтобы наш театр стал современным, вызывающим споры и интерес, чтобы он занимал не обслуживающую позицию, а куда приходили бы люди мыслить, спорить, переживать. Важно, чтобы театр перестал быть местом отдыха. Меня радует, когда он движется не в сторону пустого развлечения, а пытается ставить вопросы. Это заблуждение, что зрителю нужна только балалайка. Люди приходят в театр, чтобы лечиться, получать духовную пищу», — сказал он перед премьерой питерского «Гамлета», который начинался с радиодиалога молодых людей: «Славик, как умер Гамлет?».