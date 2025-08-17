Ричмонд
Предприниматели Саратовской области представили продукцию на агровыставке

В ней участвуют производители спецодежды, биоудобрений, стройконструкций.

Источник: Национальные проекты России

Шесть компаний Саратовской области стали участниками крупной агропромышленной выставки «Саратов-Агро. День поля. 2025» в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Среди экспонентов — производители спецодежды, биоудобрений, строительных конструкций для сельского хозяйства, а также компании, занимающиеся мониторингом транспорта и торговлей нефтепродуктами. Предприниматели проводят переговоры с потенциальными партнерами, чтобы расширить деловые связи. Также на выставке работает консультант регионального центра «Мой бизнес», который информирует бизнесменов о доступных мерах господдержки.

Напомним, «Саратов-Агро. День поля» — одна из ключевых отраслевых выставок региона, демонстрирующая передовые технологии АПК. В этом году в ней участвуют более 225 компаний из 28 регионов России.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.