Предприниматели Саратовской области представили продукцию на агровыставке

Шесть компаний Саратовской области стали участниками крупной агропромышленной выставки «Саратов-Агро. День поля. 2025» в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Среди экспонентов — производители спецодежды, биоудобрений, строительных конструкций для сельского хозяйства, а также компании, занимающиеся мониторингом транспорта и торговлей нефтепродуктами. Предприниматели проводят переговоры с потенциальными партнерами, чтобы расширить деловые связи. Также на выставке работает консультант регионального центра «Мой бизнес», который информирует бизнесменов о доступных мерах господдержки.
Напомним, «Саратов-Агро. День поля» — одна из ключевых отраслевых выставок региона, демонстрирующая передовые технологии АПК. В этом году в ней участвуют более 225 компаний из 28 регионов России.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.