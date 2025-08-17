Предприниматели Саратовской области представили продукцию на агровыставке

Среди экспонентов — производители спецодежды, биоудобрений, строительных конструкций для сельского хозяйства, а также компании, занимающиеся мониторингом транспорта и торговлей нефтепродуктами. Предприниматели проводят переговоры с потенциальными партнерами, чтобы расширить деловые связи. Также на выставке работает консультант регионального центра «Мой бизнес», который информирует бизнесменов о доступных мерах господдержки.