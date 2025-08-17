Металл и всенародная слава: певице группы IOWA Екатерине Иванчиковой — 38 лет

Екатерина Иванчикова — белорусская певица, вокалистка и автор песен поп-рок-группы IOWA.
В понедельник, 18 августа 2025 года, исполняется 38 лет Екатерине Иванчиковой — яркой вокалистке группы IOWA, ставшей одной из самых узнаваемых фигур на российской музыкальной сцене. Бывшая учительница филологии из белорусского городка Чаусы, увлекавшаяся гроулингом, превратилась в поп-звезду, чьи песни покоряют хит-парады, а эпатажные костюмы вызывают вмешательство прокуратуры. От детских выступлений в провинциальном Доме культуры до сотрудничества с фронтменом System of a Down — путь Иванчиковой полон неожиданных поворотов, скандалов и творческих экспериментов. Подробнее в материале URA.RU.
Ранние годы Екатерины Иванчиковой.
Екатерина Леонидовна Иванчикова родилась 18 августа 1987 года в городе Чаусы Могилевской области Белоруссии. В семье обычного механизатора Леонида Иванчикова (1959−2024) и его жены Нины рано проявились творческие наклонности дочери. Уже с шести лет маленькая Катя начала петь, посещая местный эстрадный кружок, а позже — могилевский Дом культуры.
Вопреки распространенному мнению о нежном вокале исполнительницы, в подростковом возрасте Екатерина увлекалась тяжелой музыкой и даже экспериментировала с гроулингом — экстремальной техникой пения, характерной для металлистов. Именно эта страсть к тяжелой музыке помешала девушке поступить в консерваторию и Могилевское училище культуры, где предпочитали академический вокал.
Получив отказ в музыкальных учебных заведениях, Иванчикова не опустила руки и поступила в Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, где получила двойную специальность — филолога и журналиста. Однако преподавательской деятельностью Екатерина заниматься не стала, предпочтя педагогике сцену.
Рождение IOWA: из мюзикла в большую музыку.
В старших классах Екатерина Иванчикова начала писать песни, захотела создать собственную группуФото: Размик Закарян © URA.RU.
Первый значимый шаг в профессиональной карьере Иванчикова сделала в 2008 году, приняв участие в мюзикле Ильи Олейникова «Пророк». Параллельно она появилась в белорусском телешоу «Звездный дилижанс» — аналоге российской «Фабрики звезд». Хотя эти проекты не принесли мгновенной славы, они стали важной школой для начинающей артистки.
Поворотным моментом в судьбе Екатерины стало знакомство с гитаристом Леонидом Терещенко и барабанщиком Василием Булановым. В 2009 году троица основала в Могилеве группу IOWA. Название коллектива — отсылка к альбому американской ню-метал группы Slipknot, любимому молодой вокалисткой. Изначально Иванчикова не только пела, но и играла на бас-гитаре, однако позже сосредоточилась исключительно на вокале.
Первый год группа активно гастролировала по белорусским городам, но амбиции музыкантов простирались дальше. В 2010 году коллектив переехал в Санкт-Петербург, где начался их путь к всероссийскому признанию.
Хиты и скандалы Екатерины Иванчиковой (IOWA): сложный путь к популярности.
Выступление белорусско-российской поп-рок-группы IOWA в Екатеринбурге в 2022 годуФото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
Первые значимые успехи пришли к IOWA в 2012 году. Группа приняла участие в телешоу «Красная Звезда» на Первом канале и международном конкурсе «Новая волна» в Юрмале. Хотя победы они не одержали, зрители полюбили их музыку, а клип на песню «Мама» собрал в интернете более миллиона просмотров.
В 2014 году вышел дебютный альбом группы «Export», а два года спустя — вторая пластинка «Import». Трек «Улыбайся» покорил все радиостанции страны, а композиции «Маршрутка», «Бьет бит» и «Простая песня» стали саундтреками к популярным сериалам «Кухня» и «Физрук».
2017 год принес неожиданное сотрудничество — Екатерина записала совместную композицию с фронтменом System of a Down Сержем Танкяном. Песня «Прекрасное утро, чтобы умереть» (A Fine Morning To Die) стала саундтреком к историческому фильму «Легенда о Коловрате».
Личная жизнь Екатерины Иванчиковой (IOWA): от романтических отношений до трагедии.
Екатерина Иванчикова замужем за Леонидом Терещенко гитаристом в группе IOWAФото: Размик Закарян © URA.RU.
Личная жизнь Екатерины Иванчиковой неразрывно связана с ее музыкальной карьерой. В 2012 году она вышла замуж за гитариста группы IOWA Леонида Терещенко, с которым познакомилась еще в Могилеве. По словам самой певицы в интвервью «woman.ru», за все время совместной жизни они с мужем серьезно ссорились всего один раз — из-за сбежавшей кошки.
12 октября 2016 года пара провела церемонию венчания в Карелии — в заброшенной кирхе 1935 года постройки в поселке Лумиваара. Долгое время супруги откладывали появление детей, концентрируясь на карьере. Однако 31 марта 2023 года в семье произошло пополнение — родился сын Лев.
Начало 2024 года принесло в жизнь Екатерины трагедию — умер ее отец Леонид Иванчиков. По признанию певицы, она не успела передать ему собранный за год фотоальбом со снимками маленького внука, что стало для нее источником глубоких переживаний.
Екатерина Иванчикова (IOWA) за пределами музыки: кино и телевидение.
В 2024 году Екатерина Иванчикова приняла участие в пятом сезоне шоу «Маска» на НТВ в образе КактусаФото: Илья Московец © URA.RU.
Помимо музыкальной карьеры, Екатерина Иванчикова пробует себя и в других сферах. Она озвучила героиню мультфильма «Суперкоманда» (2013), где в оригинальной версии роль исполнила Ариана Гранде. Также голос Иванчиковой звучит в российском анимационном фильме «Волки и овцы: бееезумное превращение» (2016), где она озвучила овечку Лиру.
В 2024 году певица дебютировала как актриса, сыграв роль Сони в фильме «Бар МоскваЧики». В том же году она приняла участие в пятом сезоне шоу «Маска» на НТВ, где скрывалась под костюмом Кактуса и была разоблачена в восьмом выпуске, вышедшем в эфир 7 апреля.
Дискография группы IOWA.
За годы творческой деятельности группа IOWA выпустила три полноформатных альбома и один мини-альбом:
«Export» (2014) — дебютный альбом, включающий хиты «Улыбайся», «Маршрутка», «Одно и то же» и «Простая песня» «Import» (2016) — второй студийный альбом с популярным треком «140» «#людимаяки» (2020) — третий альбом, созданный в период пандемии’Кассиопея" (EP, 2023) — мини-альбом, записанный во время беременности Екатерины и посвященный размышлениям о будущем.