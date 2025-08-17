Металл и всенародная слава: певице группы IOWA Екатерине Иванчиковой — 38 лет

Личная жизнь Екатерины Иванчиковой неразрывно связана с ее музыкальной карьерой. В 2012 году она вышла замуж за гитариста группы IOWA Леонида Терещенко, с которым познакомилась еще в Могилеве. По словам самой певицы в интвервью «woman.ru», за все время совместной жизни они с мужем серьезно ссорились всего один раз — из-за сбежавшей кошки.