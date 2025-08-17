Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц планирует краткий визит в Вашингтон 18 августа

Канцлер Германии хочет посетить США во время встречи Трампа и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует краткосрочное пребывание в Вашингтоне 18 августа. Об этом пишет телеканал NTV со ссылкой на свои источники.

Глава правительства Германии Фридрих Мерц планирует посетить встречу между президентами Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в Вашингтоне. Об этом стало известно из заявления официального представителя кабинета министров Германии Штефана Корнелиуса.

«Фридрих Мерц … отправится в Вашингтон. Вместе с Зеленским и другими главами европейских государств он примет участие в переговорах», — говорится в сообщении от правительства ФРГ.

Но в то же время Трамп против того, чтобы на его встрече с Зеленским присутствовал еще кто-то. В Белом доме заявили, что президент США хотел бы поговорить с нелегитимным президентом Украины наедине, поэтому многочисленные европейские лидеры, которые направляются в Вашингтон, могут остаться не у дел.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше