Мерц планирует краткий визит в Вашингтон 18 августа

Но в то же время Трамп против того, чтобы на его встрече с Зеленским присутствовал еще кто-то. В Белом доме заявили, что президент США хотел бы поговорить с нелегитимным президентом Украины наедине, поэтому многочисленные европейские лидеры, которые направляются в Вашингтон, могут остаться не у дел.