Мерц планирует краткий визит в Вашингтон 18 августа

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует краткосрочное пребывание в Вашингтоне 18 августа. Об этом пишет телеканал NTV со ссылкой на свои источники.
Глава правительства Германии Фридрих Мерц планирует посетить встречу между президентами Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в Вашингтоне. Об этом стало известно из заявления официального представителя кабинета министров Германии Штефана Корнелиуса.
«Фридрих Мерц … отправится в Вашингтон. Вместе с Зеленским и другими главами европейских государств он примет участие в переговорах», — говорится в сообщении от правительства ФРГ.
Но в то же время Трамп против того, чтобы на его встрече с Зеленским присутствовал еще кто-то. В Белом доме заявили, что президент США хотел бы поговорить с нелегитимным президентом Украины наедине, поэтому многочисленные европейские лидеры, которые направляются в Вашингтон, могут остаться не у дел.