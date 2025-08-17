Новый фельдшер начал работать в поселке Владимирском Пензенской области

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в поселке Владимирском Пензенской области возглавила Наталья Терехина. Она приступила к работе по программе «Земский фельдшер» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Наталья Терехина — опытный медработник, выпускница Пензенского медицинского училища. До этого она более 30 лет работала акушеркой в женской консультации. Фельдшер — специалист широкого профиля. Он разбирается в педиатрии, хирургии, инфекционных болезнях и многих других областях. Если пациент не может прийти на прием сам, фельдшер выезжает к нему на дом.
«Фельдшерско-акушерский пункт — особый участок работы в сельском здравоохранении. Учитывая дальность расстояний от районного центра, доврачебная помощь имеет первостепенное значение. Фельдшера — это именно те специалисты, которые первыми приходят на помощь», — отметил главный врач Лопатинской участковой больницы Алексей Плешаков.
Напомним, программа «Земский фельдшер» предусматривает единовременные выплаты специалистам, переезжающим в сельскую местность. С начала 2025 года по этой программе в Пензенской области уже трудоустроились 15 медработников, до конца года ожидается прибытие еще 9 специалистов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.