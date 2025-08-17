Новый фельдшер начал работать в поселке Владимирском Пензенской области

Наталья Терехина — опытный медработник, выпускница Пензенского медицинского училища. До этого она более 30 лет работала акушеркой в женской консультации. Фельдшер — специалист широкого профиля. Он разбирается в педиатрии, хирургии, инфекционных болезнях и многих других областях. Если пациент не может прийти на прием сам, фельдшер выезжает к нему на дом.