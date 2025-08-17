Стало известно, при каких условиях горячие напитки повышают риск рака

Большая часть данных об этом риске получена в Южной Америке, где традиционно пьют матча-латте (зеленый чай в порошке) температурой около 70 . В этом регионе была выявлена четкая связь между употреблением этого напитка и повышенной заболеваемостью раком пищевода. Похожие результаты получены в исследованиях на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.