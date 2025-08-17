Стало известно, при каких условиях горячие напитки повышают риск рака

Хотя горячие напитки напрямую не вызывают рак горла, их частое употребление может увеличить риск развития опухолей пищевода. Гастроэнтеролог Винсент Хо из Университета Западного Сиднея подчеркивает, что ключевыми факторами здесь являются частота употребления и размер глотка. В то же время, доказательств связи между горячими напитками и раком желудка пока недостаточно, пишет The Conversation.
Международное агентство по изучению рака признало употребление очень горячих напитков (выше 65 °C) «вероятно канцерогенным для человека». В эту же категорию входят такие факторы, как выбросы от сжигания древесины в помещении и избыточное потребление красного мяса.
Большая часть данных об этом риске получена в Южной Америке, где традиционно пьют матча-латте (зеленый чай в порошке) температурой около 70 . В этом регионе была выявлена четкая связь между употреблением этого напитка и повышенной заболеваемостью раком пищевода. Похожие результаты получены в исследованиях на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.
Эксперт объясняет, что механизм риска связан с термическим повреждением слизистой оболочки пищевода. Постоянное воздействие высоких температур может приводить к микроповреждениям клеток и ослаблять защитные барьеры, что в дальнейшем повышает вероятность развития онкологических заболеваний. Помимо температуры, важен и размер глотка: большой глоток горячего напитка может значительно повысить температуру в пищеводе, что со временем может повредить клетки.
Редкое употребление очень горячих напитков вряд ли вызовет серьезные проблемы, но систематическая привычка пить их может быть опасна.
Читайте также: «Все больше россиян испытывают послеотпускной стресс: что делать».