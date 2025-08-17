В Богучарском районе Воронежской области обновили участок дороги

«Мы столкнулись с ситуацией, когда просто заменить верхний слой асфальтобетона было бы неэффективно, — объяснил руководитель направления содержания дорог Богучарского дорожно-ремонтного строительного управления Сергей Павличенко. — Исходя из этого было принято решение о полной регенерации основания. Этот метод позволяет нам, используя старый материал, создавать новую, монолитную и гораздо более прочную конструкцию. Поверх этого усиленного фундамента мы уложили слой асфальтобетона и укрепили обочины».