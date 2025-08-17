В Богучарском районе Воронежской области обновили участок дороги

Дорожные работы завершились на участке трассы М-4 «Дон» — Полтавка — Дьяченково в Богучарском районе Воронежской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.
Специалисты работали на отрезке общей протяженностью четыре километра. Ремонт выполнен с использованием передовой технологии холодной регенерации.
«Мы столкнулись с ситуацией, когда просто заменить верхний слой асфальтобетона было бы неэффективно, — объяснил руководитель направления содержания дорог Богучарского дорожно-ремонтного строительного управления Сергей Павличенко. — Исходя из этого было принято решение о полной регенерации основания. Этот метод позволяет нам, используя старый материал, создавать новую, монолитную и гораздо более прочную конструкцию. Поверх этого усиленного фундамента мы уложили слой асфальтобетона и укрепили обочины».
Это комплексный подход, который гарантирует качество. Теперь местные жители могут безопасно и комфортно добираться до райцентра и объезжать загруженную трассу М-4.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.