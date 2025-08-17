Американский исполнитель Akon ударил охранника во время концерта в Сочи

Напомним, что 8 августа концерт американского исполнителя Akon в Сочи завершился неожиданной потасовкой его поклонниц. Драка произошла из-за полотенца, которое 52-летний артист бросил в зал. По словам очевидцев, первым полотенце поймала одна из девушек, но тут же на нее набросились еще три фанатки. Между ними завязалась ожесточенная борьба.