Американский исполнитель Akon ударил охранника во время концерта в Сочи

Во время выступления в Сочи, в ледовом дворце «Айсберг», американский рэпер Akon несколько раз ударил по лицу охранника своего концерта. Об этом сообщает «КП-Кубань».
Артист запрыгнул на плечи охранника, находившегося рядом со сценой, и несколько раз ударил его по голове и щекам. Затем он продолжил выступление, перемещаясь по залу на плечах мужчины.
«Я не хотел сорвать концерт 15 тысячам зрителей и скидывать его в толпу, это во-первых. Во-вторых, я не захотел подставлять своего руководителя, который мне как брат», — прокомментировал произошедшее охранник.
Напомним, что 8 августа концерт американского исполнителя Akon в Сочи завершился неожиданной потасовкой его поклонниц. Драка произошла из-за полотенца, которое 52-летний артист бросил в зал. По словам очевидцев, первым полотенце поймала одна из девушек, но тут же на нее набросились еще три фанатки. Между ними завязалась ожесточенная борьба.