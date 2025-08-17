В Дубовской амбулатории Белгородской области начал работу новый педиатр

Новый врач-педиатр приступил к работе в Дубовской амбулатории Белгородской области по программе «Земский доктор» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в информационно-техническом центре обеспечения деятельности органов местного самоуправления Белгородского района.
Ольга Бобрицкая имеет 17-летний опыт работы педиатром на Дальнем Востоке. Теперь она будет наблюдать более 800 детей на своем участке в Белгородском районе. Полученные по программе средства специалист планирует направить на обустройство нового жилья.
«Главный принцип моей работы прост, но важен — оказать квалифицированную помощь и достичь положительных результатов лечения. Конечно, хотелось бы, чтобы дети меньше болели», — поделилась Ольга Бобрицкая.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.