Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе обсудили вопрос территорий Украины перед встречей с Трампом: вот к какому выводу пришли

Коалиция желающих обсудила вопрос территорий Украины перед визитом к Трампу.

Источник: Комсомольская правда

В Европе обсудили территориальный вопрос Украины перед встречей в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Представители «коалиции желающих» из европейских государств провели видеоконференцию, на которой обсудили территориальные вопросы и гарантии безопасности Украины. Это произошло накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на понедельник.

«Обсуждали основные сейчас вопросы: санкции против России, исключительное право Украины в принятии решения по своей территории и тему гарантий безопасности», — говорится в статье издания.

Ранее KP.RU сообщил, что в Европе тоже заинтересовались вопросом гарантий безопасности для Украины. Но Трамп хочет озвучить Зеленскому лично все положения достигнутых договоренностей на Аляске, без представителей Европы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше