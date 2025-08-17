В Европе обсудили вопрос территорий Украины перед встречей с Трампом: вот к какому выводу пришли

В Европе обсудили территориальный вопрос Украины перед встречей в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Представители «коалиции желающих» из европейских государств провели видеоконференцию, на которой обсудили территориальные вопросы и гарантии безопасности Украины. Это произошло накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на понедельник.
«Обсуждали основные сейчас вопросы: санкции против России, исключительное право Украины в принятии решения по своей территории и тему гарантий безопасности», — говорится в статье издания.
Ранее KP.RU сообщил, что в Европе тоже заинтересовались вопросом гарантий безопасности для Украины. Но Трамп хочет озвучить Зеленскому лично все положения достигнутых договоренностей на Аляске, без представителей Европы.