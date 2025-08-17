Сорок лет спустя. В «Смолевуде» стартовали съемки белорусско-российского фильма о Батьке Минае

Корни артиста Алексея Колгана происходят из Беларуси. Здесь родилась его бабушка. Объединяет и то, как сильно пострадали наши народы во время Великой Отечественной войны. А на съемках в Беларуси всегда очень хорошо, комфортно, тепло. Здесь российские актеры чувствуют себя как дома. «В фильме я играю роль майора Нахтигаля. Еще не пробовал себя в таком амплуа. Я буду играть о том, что чего быть не должно, — фашизма», — добавил артист.