Сорок лет спустя. В «Смолевуде» стартовали съемки белорусско-российского фильма о Батьке Минае

Сегодня в «Смолевуде» стартовали съемки белорусско-российского фильма «Батька Минай. Партизанская легенда», который расскажет историю Героя Советского Союза, белорусского партизана Миная Шмырева. Режиссером картины выступает народный артист России Игорь Угольников, который участвовал в создании фильмов «В августе 41-го» и «Брестская крепость». Батьку Миная на экране воплотит народный артист России Алексей Кравченко, исполнивший главную роль в легендарной военной драме «Иди и смотри», которая была снята по сценарию белорусского писателя Алеся Адамовича. Корреспонденты БЕЛТА побывали на съемочной площадке и узнали, как сработалась интернациональная команда и чем будет удивлять новая кинолента.
На лицах участников съемочной группы — интерес к работе, в глазах — уверенность. Команде предоставлено 80 га земли и натуральные декорации, в том числе землянки и партизанский лагерь. В создании кино участвуют каскадеры, используется военная техника.
По словам генерального директора студии «ВоенФильм» режиссера Игоря Угольникова, для производства и создания этой картины объединили свои усилия студии «Беларусьфильм» и «ВоенФильм». Съемочная команда очень тщательно подошла к поиску всех материалов, написанию сценария и подбору актеров, а сегодня приступила к работе на натурной площадке «Беларусьфильма».
«Ровно 40 лет назад Алексей Кравченко здесь, в Смолевичах, еще мальчишкой снимался в фильме “Иди и смотри”. И теперь, через 40 лет, он играет роль Батьки Миная — лидера партизанского движения», — сказал Игорь Угольников, подчеркнув, что эта роль писалась именно для Кравченко.
«Я много раз снимался, работал, отдыхал в Минске, но здесь за 40 лет никогда не был. Как-то не получалось. И для меня очень значимо — оказаться здесь в первый съемочный день с моими коллегами — замечательными актерами и режиссером, в команде, которая понравилась мне с первого дня. У меня этот фильм вызывает много эмоций», — признался Алексей Кравченко.
Особенные чувства нахлынули на него, когда он увидел озеро, на котором когда-то проходили съемки фильма «Иди и смотри».
«Впереди огромная, тяжелая работа. Редко случается, что ты хочешь не просто окунуться с головой, а утонуть в работе в хорошем смысле слова, но это тот случай», — добавил артист.
Генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Дмитрий Семенов подчеркнул, что съемки фильма о Батьке Минае — знаковое событие, ведь он посвящен общей победе и тем памятным датам, которые мы всегда отмечаем вместе.
При этом уже проделана огромная работа по подбору команды и подготовке к съемкам, ведь то, каким мы увидим кино, зависит от качества команды, которая собрана именно под этот проект. Так, режиссер Игорь Угольников еженедельно приезжал в Минск. С ним обсуждались пробы, он лично смотрел и подбирал всех актеров. Среди них есть как российские, так и белорусские артисты.
«Стоит заметить, что две стороны работают на общий результат. Самоотверженно движемся к нашей цели. Съемки будут достаточно сложные. Тем более что тема Великой Отечественной войны для белорусов не просто что-то в учебнике или новостной ленте. Она важна для нас на генетическом уровне, в сердце, в крови. И для “Беларусьфильма” эта тема играет огромную роль в кинопроизводстве в принципе», — заметил Дмитрий Семенов.
По его мнению, первая совместная работа «Беларусьфильма» и «ВоенФильма» может стать добрым началом для продолжительного сотрудничества и новых ярких проектов.
Заслуженный артист России Сергей Маховиков играет в фильме целеустремленного и жесткого комиссара, который отдает все в борьбе за свою родину. «Эта тема касается каждого из нас. Безусловно, к каждой роли мы как актеры подходим индивидуально, но тут помогает наш возраст и накопленный опыт работы, потому что мы об этой войне знаем много. На “ВоенФильме” сделано множество кинолент именно о Великой Отечественной войне, поэтому мы пропитаны бедой войны и гордостью за победу», — сказал артист.
По его словам, творческий и технический потенциал «ВоенФильма» помогает быть уверенным, что в конце они получат хороший результат и у картины будет душа. «То, что уже делалось и делается сейчас на киностудии, традиционно ясно, точно, без коверкания фактов. В этих работах соблюдена историческая правда, которая цепляет и заставляет зрителей реагировать», — подчеркнул Сергей Маховиков.
Корни артиста Алексея Колгана происходят из Беларуси. Здесь родилась его бабушка. Объединяет и то, как сильно пострадали наши народы во время Великой Отечественной войны. А на съемках в Беларуси всегда очень хорошо, комфортно, тепло. Здесь российские актеры чувствуют себя как дома. «В фильме я играю роль майора Нахтигаля. Еще не пробовал себя в таком амплуа. Я буду играть о том, что чего быть не должно, — фашизма», — добавил артист.
По словам Игоря Угольникова, картина должна выйти на экраны в мае-июне следующего года. Кинолента расскажет о партизанском движении в Беларуси и легенде Беларуси Батьке Минае, который создал практически партизанскую армию в годы войны.
Дмитрий Семенов подчеркнул, что на данный момент на «Беларусьфильме» идет работа над девятью проектами, три из них — документальные. Он надеется, что партизанская кинолента запомнится зрителям и найдет отклик в их сердцах.
Фото Максима Гучека.