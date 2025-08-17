«Так хорошо молчала много лет»: Снигирь рассказала, как увела женатого Цыганова

Цыганов рассказал о критике со стороны фанатов за выражение его лица: несмотря на положительную оценку его творчества, артисту часто приходится сталкиваться с обвинениями в унылом внешнем виде. Кроме того, он поделился подробностями расставания со своей гражданской женой актрисой Ириной Леоновой, в отношениях с которой у них родилось семеро детей.