«Так хорошо молчала много лет»: Снигирь рассказала, как увела женатого Цыганова

Актриса Юлия Снигирь в эфире YouTube-подкаста «Разберемся» рассказала, что сначала только дружила со своим коллегой Евгением Цыгановым, за которого впоследствии вышла замуж. Они начали отношения, когда артист еще был в отношениях с Ириной Леоновой, беременной седьмым ребенком.
По словам Снигирь, ее с Цыгановым изначально связывали исключительно дружеские отношения. Она подчеркнула, что, по сути, «не была женщиной» в этой ситуации и просто общалась с актером в рамках одной компании.
Постепенно коллеги стали проводить вместе слишком много времени, и их общий знакомый предложил им задуматься об отношениях. Снигирь призналась, что тогда они с Цыгановыми и закрутили роман.
— Юль, ты так хорошо молчала много лет, — резюмировали рассказ актрисы ведущие подкаста.
Цыганов рассказал о критике со стороны фанатов за выражение его лица: несмотря на положительную оценку его творчества, артисту часто приходится сталкиваться с обвинениями в унылом внешнем виде. Кроме того, он поделился подробностями расставания со своей гражданской женой актрисой Ириной Леоновой, в отношениях с которой у них родилось семеро детей.