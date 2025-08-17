В поселке Самойловка Саратовской области появилась новая зона отдыха

Первый этап благоустройства новой зоны отдыха в поселке Самойловка Саратовской области завершился при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Проект преображения территории на улице Ленина стал победителем всероссийского онлайн-голосования. Так, специалисты установили на пространстве освещение и ограждение, а также сделали тротуарные дорожки из цветного камня. В 2026 году работы по благоустройству продолжатся. В зоне отдыха появятся скамейки, навесы, ландшафтное освещение и новые зеленые насаждения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.