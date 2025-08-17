В поселке Самойловка Саратовской области появилась новая зона отдыха

Проект преображения территории на улице Ленина стал победителем всероссийского онлайн-голосования. Так, специалисты установили на пространстве освещение и ограждение, а также сделали тротуарные дорожки из цветного камня. В 2026 году работы по благоустройству продолжатся. В зоне отдыха появятся скамейки, навесы, ландшафтное освещение и новые зеленые насаждения.