Разговор с великим кардиохирургом Давидом Иоселиани о любви к народной игре

Давид Кипиани был удивительно доброжелательным человеком. Вообще, вся его семья была очень симпатичная и интеллигентная. Давид и на поле отличался удивительным интеллектом. Можно даже сказать, что он был футбольным «полукровкой» — не только выдающийся технарь, как Месхи или Метревели, но и хороший диспетчер. И вот это меня очень заворожило. Я смотрел матчи с его участием как хорошее театральное преставление. Это было такое зрелище, что ты уже даже, может быть, и не интересовался, какой будет счет. Тот советский футбол — это было как балет, как театр, это было искусство. В том числе и грузинский футбол, техничнейший. Этот футбол был не только достоянием Грузии, он был достоянием всей нашей страны. Не во всех республиках был такой же уровень футбола, но такие команды, как тбилисское и киевское «Динамо», про московские даже и не говорю, еще армянские и азербайджанские команды — это было зрелище. Знаете, если бы тогда отношения между странами были бы более открытыми, то все эти футболисты играли бы за границей, конечно. Например, за Мишу Месхи и Славу Метревели я на сто процентов уверен.