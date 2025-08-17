Ричмонд
Взрыв прогремел в Алеппо на северо-западе Сирии

На месте взрыва работают оперативные службы.

Источник: Комсомольская правда

В городе Алеппо, расположенном на северо-западе Сирии, произошёл взрыв. Как сообщает агентство SANA, неизвестный привёл в действие взрывное устройство возле пекарни в районе Эль-Майсар.

О пострадавших, их числе и состоянии не сообщается. Отмечается, что оперативные службы работают на месте происшествия.

Нужно отметить, что это не первое ЧП в Сирии за последние несколько дней. Сообщалось, что в сирийском городе Меезе 16 августа 2025 года прогремел взрыв. Взрывное устройство было заложено в автомобиль.