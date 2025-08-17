«Серебряные» волонтеры Самарской области поучаствовали в экоакции

Волонтеры «серебряного» возраста из отделения социальной реабилитации для пожилых людей и инвалидов села Тимашево Самарской области приняли участие в экологической акции «Добрые дела». Мероприятие способствует достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Кинель-Черкасского района региона.
В ходе события активисты провели уборку на берегу реки Большой Кинель. Добровольцы очистили от мусора «Шум» — популярное место отдыха местных жителей.
«Мы не первый год организуем и принимаем участие в этой акции. Стараемся навести порядок в излюбленных местах отдыха тимашан, сохранять нашу природу, то, что нас окружает, в чистоте и порядке. Это в первую очередь и самим приятно. Очень радует, что в этом году мусора было значительно меньше, видимо, наши усилия не проходят даром», — отметила волонтер отделения социальной реабилитации села Тимашево Ольга Гусева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.