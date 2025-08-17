«Серебряные» волонтеры Самарской области поучаствовали в экоакции

«Мы не первый год организуем и принимаем участие в этой акции. Стараемся навести порядок в излюбленных местах отдыха тимашан, сохранять нашу природу, то, что нас окружает, в чистоте и порядке. Это в первую очередь и самим приятно. Очень радует, что в этом году мусора было значительно меньше, видимо, наши усилия не проходят даром», — отметила волонтер отделения социальной реабилитации села Тимашево Ольга Гусева.