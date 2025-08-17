Ричмонд
В Молдове резко холодает после изнурительной жары: Синоптики обещают днем «всего» +25 градусов и долгожданный ливень

Прогноз погоды от синоптиков на понедельник, 18 августа 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Теперь самое время рассказать о погодке на завтра, 18 августа. Значит, рассказываем. Спойлер — нас ожидает небольшая передышка перед очередной волны жары, в стране резко холодает после нестерпимых под сорок градусов пекла.

Ночью синоптики нам прогнозируют до 24 градусов со знаком «плюс», утром столбик термометра опустится аж на пять градусов. Утром и днем ожидаются осадки, может, даже ливень…

Прогноз погоды на следующую неделю. Фото: соцсети.

Днем нас ждет очень комфортная температура — до +25 градусов. Вечером будет 20 градусов выше ноля.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 9−10 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.

А с середины недели нас ждет очередная волна жары…

