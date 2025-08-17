В Свердловской области отремонтируют дорогу Артемовский — Зайково

Изначально в 2025 году планировалось улучшить семь километров трассы, но специалисты смогли увеличить объемы. Сейчас они ремонтируют 13-километровый участок — там уже уложен выравнивающий слой асфальта. Также ведутся работы по устройству верхнего слоя покрытия и замене водопропускных труб. В ближайшее время начнется обновление следующего отрезка дороги — с 25-го по 30-й километр.