В Свердловской области отремонтируют дорогу Артемовский — Зайково

Дорогу Артемовский — Зайково в Артемовском округе Свердловской области отремонтируют при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Изначально в 2025 году планировалось улучшить семь километров трассы, но специалисты смогли увеличить объемы. Сейчас они ремонтируют 13-километровый участок — там уже уложен выравнивающий слой асфальта. Также ведутся работы по устройству верхнего слоя покрытия и замене водопропускных труб. В ближайшее время начнется обновление следующего отрезка дороги — с 25-го по 30-й километр.
«До конца года здесь стартует замена дорожного покрытия и водопропускных труб. Жители северо-востока области уже в 2026 году получат обновленную, качественную и безопасную дорогу», — отметил первый заместитель начальника управления автодорог — главный инженер Владимир Оглоблин.
После завершения всех этапов на трассе появятся новые дорожные знаки. Также строители установят барьерные ограждения и автопавильон.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.