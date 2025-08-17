Ричмонд
В Ростовской области установят новые дорожные ограждения на шести трассах

На установление новых ограждений на дорогах Ростовской области выделили 58,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

На региональных и межмуниципальных дорогах Ростовской области появятся новые дорожные ограждения. Министерство транспорта региона объявило конкурс на выбор подрядчика, который выполнит работы в нескольких районах области. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Ограждения установят на шести участках дорог:

— Ростов-на-Дону (от магистрали М-4 «Дон») — Семикаракорск — Волгодонск;

— г. Ростов-на-Дону (от магистрали М-4 «Дон») — Азов;

— Кашары — Первомайское — Милютинская — Морозовск;

— Миллерово — Вешенская;

— Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск — Южный — Большая Мартыновка;

— Морозовск — Цимлянск — Волгодонск.

Работы затронут Азовский, Волгодонской, Кашарский, Мартыновский, Миллеровский, Морозовский и Цимлянский районы.

Подрядчик должен завершить работы до 5 декабря 2025 года, но допускается и досрочное выполнение. Начальная цена контракта — 58,6 млн рублей, финансирование идет из бюджета Ростовской области.

Помимо установки новых ограждений, подрядчик займется укреплением обочин и демонтажем старых конструкций.

