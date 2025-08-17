В Ростовской области установят новые дорожные ограждения на шести трассах

На региональных и межмуниципальных дорогах Ростовской области появятся новые дорожные ограждения. Министерство транспорта региона объявило конкурс на выбор подрядчика, который выполнит работы в нескольких районах области. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.