В лагерях Крыма отдохнули и оздоровились 40 тысяч детей

По его словам, если в прошлом году Крым ставил перед собой задачу охватить всеми видами отдыха и оздоровления чуть более 180 тысяч детей, то в 2025 году этот показатель вырос до 190 тысяч. Причем на сегодняшний день во всех лагерях и санаториях Крыма уже оздоровились свыше 160 тысяч детей из крымских семей.