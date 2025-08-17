В лагерях Крыма отдохнули и оздоровились 40 тысяч детей

По его словам, это промежуточные данные, поскольку подводить итоги детской оздоровительной кампании в Крыму рано. Впереди еще полмесяца августа и четвертая смена. Кроме того, в сентябре, в том числе на каникулах, также планируется ряд мероприятий с отдыхом и оздоровлением, добавил он.
«На сегодняшний день, на начало четвертой смены, в загородных лагерях Крыма отдохнули порядка 40 тысяч детей из 86 субъектов Российской Федерации. Из них до 20 тысяч — это дети из Республики Крым», — сказал Донченко.
Он подчеркнул, что в текущем году по инициативе главы республики Сергея Аксенова за счет бюджета было выделено 1800 путевок для детей из новых субъектов РФ, а также двух регионов России, пострадавших от агрессии Украины — Курской и Белгородской.
«Дети из этих субъектов у нас все лето отдыхали в Крыму, и сейчас в четвертую смену мы закончим полностью реализацию этих путевок», — заметил Донченко.
По его словам, если в прошлом году Крым ставил перед собой задачу охватить всеми видами отдыха и оздоровления чуть более 180 тысяч детей, то в 2025 году этот показатель вырос до 190 тысяч. Причем на сегодняшний день во всех лагерях и санаториях Крыма уже оздоровились свыше 160 тысяч детей из крымских семей.
В их числе около 3800 детей-сирот, 4700 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, 1226 детей из малообеспеченных семей, более 30 тысяч детей из многодетных семей и 3367 детей из семей участников СВО, уточнил Донченко.
«А всего в этом году будет реализовано порядка 16 тысяч льготных путевок, закупленных за счет бюджетных средств республики. Плюс в государственных заданиях бюджетных лагерей заложено определенное количество льготных посещений, там тоже не менее 20 тысяч», — добавил замминистра.
Донченко отметил, что большинство детских лагерей расположено на западном побережье полуострова, в районе Евпатории, остальные — точечно: в Бахчисарае, Ленинском районе и на Южном берегу.
«Но, в принципе, сегодня этого количества достаточно для охвата того количества льготных категорий, которое есть на обеспечении. А в Республике Крым 21 льготная категория, и это один из самых больших списков среди субъектов Российской Федерации», — сказал Донченко.
Тем не менее на следующий год количество загородных лагерей увеличится, пообещал замминистра.
«Сегодня у нас их работает 33. И я думаю, в следующем будет больше: мы провели определенную работу с теми лагерями, у кого не вышло запуститься по финансовым или другим сложностям, мы все эти проблемы нейтрализуем», — заверил Донченко.
Также к будущему году будет улучшена инфраструктура ряда лагерей, в том числе для комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья, отметил он.
«Ежегодно в Республике Крым увеличивается финансирование на льготные категории, закупку путевок. Что касается развития лагерей в плане инфраструктуры, то в России действует государственная программа поддержки лагерей, и республика активно принимала в ней участие в прошлом году. Благодаря этому в двух лагерях построены новые модули… Есть еще заявки на четыре модуля, и до 2030 года они будут реализованы», — рассказал Донченко.
Он подчеркнул, что детские лагеря в Крыму сегодня оснащаются всем необходимым современным оборудованием и обеспечиваются такой инфраструктурой, что ни в чем не уступают частным местам отдыха.
«Такого понятия, что, если ты едешь в государственный лагерь, значит, там все будет скромно, уже нет. Мы от этого отходим, наши государственные лагеря дают фору частным», — резюмировал он.