Белорусские военные летчики примут участие в учении «Запад-2025»

Говоря о задачах, командующий ВВС и войсками ПВО заметил, что они самые разнообразные, но главная задача заключается в обеспечении мирного неба. «Так как мы отвечаем за воздушное пространство, за наши воздушные рубежи, несем боевое дежурство по противовоздушной обороне в круглосуточном режиме. И мы фиксируем регулярный рост полетов беспилотных летательных аппаратов, разведчиков, тактической авиации. Мы пока, как сказал глава государства, держим порох сухим. Обновляем авиационную технику», — добавил он. -0-