Белорусские военные летчики примут участие в учении «Запад-2025»

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные летчики примут участие в стратегическом учении «Запад-2025». Об этом рассказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
«Пока в полном объеме», — сказал Андрей Лукьянович, отвечая на вопрос о том, как авиация будет задействована в этих учениях.
Вместе с тем, по словам Андрея Лукьяновича, пока преждевременно раскрывать подробности предстоящих учений. Ожидаются элементы внезапности. «Некоторые задачи мы до сих пор не знаем, — сказал он. — Мы готовы в полном объеме выполнить любую задачу, которую нам поставит руководитель совместного стратегического учения».
Командующий ВВС и войсками ПВО также отметил, что все нормы, необходимые по налету, летный состав выполняет благодаря своевременному и полному финансированию авиации. «У нас никогда не было и нет проблем с содержанием авиационной техники, обеспечением горюче-смазочными материалами», — сказал он.
Андрей Лукьянович обратил внимание, что глава государства очень пристальное внимание уделяет развитию военной авиации. Это подтверждается закупкой новой авиационной техники.
Говоря о задачах, командующий ВВС и войсками ПВО заметил, что они самые разнообразные, но главная задача заключается в обеспечении мирного неба. «Так как мы отвечаем за воздушное пространство, за наши воздушные рубежи, несем боевое дежурство по противовоздушной обороне в круглосуточном режиме. И мы фиксируем регулярный рост полетов беспилотных летательных аппаратов, разведчиков, тактической авиации. Мы пока, как сказал глава государства, держим порох сухим. Обновляем авиационную технику», — добавил он. -0-