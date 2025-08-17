В Волгодонске благоустроят пешеходный бульвар у сквера «Дружба»

Работы по благоустройству пешеходного бульвара у сквера «Дружба» в Волгодонске ведутся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Специалисты выполнили уже 40% работ. На пространстве уложили велосипедную дорожку и тротуарную плитку, начали монтаж металлоконструкций арки и заливку чаши фонтана. Проектом также предусмотрено масштабное озеленение территории — там высадят более 300 деревьев и кустарников. Сдача объекта запланирована на ноябрь 2025 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.