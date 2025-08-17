На Дону пройдет фестиваль в честь писателя Анатолия Калинина

Фестиваль «Калининское лето» состоится в Усть-Донецком районе Ростовской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Мероприятия, посвященные 109-летию со дня рождения писателя Анатолия Калинина, проведут в хуторе Пухляковском. В день рождения знаменитого земляка, 22 августа, на его семейной усадьбе пройдут литературные гостиные, а в этнографическом музее откроются выставки. На набережной хутора развернутся ярмарки мастеров прикладного искусства, а в Доме культуры — концерт народного творчества. Праздник продолжится 23 августа в Усть-Донецком районном доме культуры, где выступят творческие коллективы области. Гости фестиваля смогут познакомиться с казачьими традициями и ремеслами Дона на интерактивных площадках.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.