В Белоруссии раскрыли планы западных политиков по Украине

Вольфович: политики Запада не заинтересованы в остановке боев на Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Белоруссии раскрыли планы стран Запада по украинскому вопросу. Отмечается, что политики ЕС не заинтересованы в остановки боев на Украине. Об этом заявил госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Он также отметил, что Соединённые Штаты Америки, Российская Федерация и Республика Беларусь приложили значительные усилия для того, чтобы остановить боевые действия на территории Украины.

Нужно отметить, что президент США Дональд Трамп согласился с инициативой лидера России Владимира Путина о том, что нужно добиться стабильного мира на Украине. Также на саммите на Аляске политики пришли к выводу, что можно переходить к мирным переговорам по Украине и при этом без обязательного условия о одномоментном прекращении огня. Этого хочет глава киевского режима Владимир Зеленский и пытается убедить в необходимости этого своих союзников.

