Нужно отметить, что президент США Дональд Трамп согласился с инициативой лидера России Владимира Путина о том, что нужно добиться стабильного мира на Украине. Также на саммите на Аляске политики пришли к выводу, что можно переходить к мирным переговорам по Украине и при этом без обязательного условия о одномоментном прекращении огня. Этого хочет глава киевского режима Владимир Зеленский и пытается убедить в необходимости этого своих союзников.