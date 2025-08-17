Американскому охраннику стало плохо на переговорах Путина и Трампа

Одному из сотрудников службы безопасности стало плохо в ходе переговоров российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которые прошли на военной базе в Анкоридже. Об этом в воскресенье, 17 августа, рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
— Даже американские охранники не выдерживали напряжения, и кого-то уносили в обморочном состоянии, — написал Зарубин в своем Telegram-канале.
Журналист кремлевского пула также рассказал, что Путин отложил несколько листов своей речи в сторону во время выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.
Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов. Американский лидер встретил своего российского коллегу аплодисментами. Затем главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Они сели в лимузин главы американского государства и пообщались наедине по дороге к месту проведения переговоров.
Саммит между Трампом и Путиным завершился в ночь на 16 августа по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в материале «Вечерней Москвы».