17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВС Беларуси планируют обновить вертолетный парк. Об этом рассказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
«У нас будет дальнейшая перспектива обновления, замены вертолетов Ми-24. Есть определенные программы, планы, поэтому после их утверждения, я думаю, нас ждет еще и обновление вертолетного парка авиации», — сказал Андрей Лукьянович. Он сообщил также, что в этом году планируется получить еще четыре Су-30СМ2.
Белорусские военные летчики примут участие в учении «Запад-2025».
«Профессиональный уровень нашего летного состава, технического состава позволяет полностью реализовать все возможности тех авиационных комплексов, которые у нас стоят на вооружении, авиационных средств поражения для того, чтобы противостоять угрозам», — добавил Андрей Лукьянович.
Отвечая на вопрос, заменят ли когда-нибудь беспилотники военную пилотируемую авиацию, командующий ВВС и войсками ПВО не исключил этого в далеком будущем. Однако сегодня, чтобы обеспечить превосходство в воздухе и выполнение всех задач, стоящих перед авиацией, нужна пилотируемая авиация, где за штурвалом сидит пилот, который принимает решения, обеспечивает безопасность полета.
«Есть много других задач, не только боевые. Нашей стране благодарны народы многих стран за оказание гуманитарной помощи при землетрясениях, эпидемиях. Это Китайская Народная Республика, Сирия, Турция, Мьянма. Задач очень много, и мы готовы их выполнять. Пока — пилотируемая авиация», — подчеркнул он. -0-