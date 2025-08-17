ВВС Беларуси планируют обновить вертолетный парк

«У нас будет дальнейшая перспектива обновления, замены вертолетов Ми-24. Есть определенные программы, планы, поэтому после их утверждения, я думаю, нас ждет еще и обновление вертолетного парка авиации», — сказал Андрей Лукьянович. Он сообщил также, что в этом году планируется получить еще четыре Су-30СМ2.