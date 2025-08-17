Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сделали новое заявление в отношении санкций против России: вот что сказали

Рубио: США не хотят вводить новые санкции в отношении РФ.

Источник: Комсомольская правда

В США сделали новое заявление в отношении санкций против России. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Вашингтон не хочет вводить новые санкции против Москвы ради начала мирных переговоров.

«Если завтра, если сегодня утром президент проснётся и скажет: “Я ввожу эти ужасные, знаете ли, жёсткие санкции против России”. Возможно, это поднимет людям настроение на пару часов, но вот что вы, по сути, говорите: вы говорите, что переговоры в обозримом будущем закончены», — рассказал американский политик в интервью Fox News.

В эфире телеканала ABC News Рубио заявил, что в случае отсутствия продвижения в урегулировании конфликта на Украине будут введены ограничительные меры. Что касается ЕС и главаря киевского режима Владимира Зеленского, то там продолжают настаивать на том, чтобы США продолжили давление на Россию. Якобы так получится быстрее завершить конфликт на Украине. На самом деле, у РФ есть свое мнение по этому вопросу. Президент России Владимир Путин уже не раз говорил, что важно устранить первопричины конфликта.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше