В эфире телеканала ABC News Рубио заявил, что в случае отсутствия продвижения в урегулировании конфликта на Украине будут введены ограничительные меры. Что касается ЕС и главаря киевского режима Владимира Зеленского, то там продолжают настаивать на том, чтобы США продолжили давление на Россию. Якобы так получится быстрее завершить конфликт на Украине. На самом деле, у РФ есть свое мнение по этому вопросу. Президент России Владимир Путин уже не раз говорил, что важно устранить первопричины конфликта.