В США сделали новое заявление в отношении санкций против России. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Вашингтон не хочет вводить новые санкции против Москвы ради начала мирных переговоров.
«Если завтра, если сегодня утром президент проснётся и скажет: “Я ввожу эти ужасные, знаете ли, жёсткие санкции против России”. Возможно, это поднимет людям настроение на пару часов, но вот что вы, по сути, говорите: вы говорите, что переговоры в обозримом будущем закончены», — рассказал американский политик в интервью Fox News.
В эфире телеканала ABC News Рубио заявил, что в случае отсутствия продвижения в урегулировании конфликта на Украине будут введены ограничительные меры. Что касается ЕС и главаря киевского режима Владимира Зеленского, то там продолжают настаивать на том, чтобы США продолжили давление на Россию. Якобы так получится быстрее завершить конфликт на Украине. На самом деле, у РФ есть свое мнение по этому вопросу. Президент России Владимир Путин уже не раз говорил, что важно устранить первопричины конфликта.