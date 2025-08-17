Хоккеист Голышев заявил, что уверен в благоприятном исходе допингового дела

«Мы предоставили объяснения и заключения экспертов о том, как такое могло произойти. В течение (надеюсь) 30 дней нам будет дан ответ. Я и мои представители верим в благоприятный исход, поскольку скрывать нам нечего, и мы предоставили все обоснования, почему так произошло», — отметил Голышев.