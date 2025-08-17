Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеист Голышев заявил, что уверен в благоприятном исходе допингового дела

В апреле нападающий был отстранен от участия в матчах КХЛ из-за положительной допинг-пробы.

Источник: Аргументы и факты

Хоккеист екатеринбургского клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев заявил, что убежден в благоприятном исходе своего допингового дела и ожидает вердикт в течение месяца. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале.

23 апреля Голышев был отстранен от участия в матчах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за нахождения в его допинг-пробе запрещенной субстанции.

«Мы предоставили объяснения и заключения экспертов о том, как такое могло произойти. В течение (надеюсь) 30 дней нам будет дан ответ. Я и мои представители верим в благоприятный исход, поскольку скрывать нам нечего, и мы предоставили все обоснования, почему так произошло», — отметил Голышев.

Ранее сообщалось, что хоккеист Анатолий Голышев сдал положительный допинг-тест. ФК «Автомобилист» ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов.