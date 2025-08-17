Зеленский надел на встречу с фон дер Ляйен кроссовки на высокой платформе

Президент Украины Владимир Зеленский надел на встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен пиджак, футболку и брюки в темных тонах, а также кроссовки на высокой платформе — ее высота может достигать восьми сантиметров. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщил Telegram-канал Mash.