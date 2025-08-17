Ричмонд
Зеленский надел на встречу с фон дер Ляйен кроссовки на высокой платформе

Президент Украины Владимир Зеленский надел на встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен пиджак, футболку и брюки в темных тонах, а также кроссовки на высокой платформе — ее высота может достигать восьми сантиметров. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Сам Зеленский в ходе этой встречи заявил, что Украина рассматривает вариант присоединения к Европейскому союзу (ЕС) в качестве гарантии безопасности в рамках урегулирования военного конфликта с Россией. Фон дер Ляйен в свою очередь сообщила, что объединение подготовит 19-й пакет антироссийских санкций к началу сентября.

СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп обсудил с главами государств ЕС возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса. Кроме того, появилась информация, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности.

