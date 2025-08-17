Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новой Москве построят современную канализационную станцию

Объект заменит устаревшие очистные сооружения и улучшит систему водоотведения.

Строительство канализационно-насосной станции «Красное» началось в Троицком и Новомосковском округах столицы при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Новая станция мощностью 1000 кубометров в сутки заменит устаревшие очистные сооружения и улучшит систему водоотведения в развивающемся районе. Объект оборудуют тремя энергоэффективными насосами, системой газоочистки и почти 2,5 километра напорных трубопроводов. Для защиты оборудования установят специальные дробилки. Все системы станции, включая автоматизацию и диспетчеризацию, будут отечественного производства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.