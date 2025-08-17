В Новой Москве построят современную канализационную станцию

Строительство канализационно-насосной станции «Красное» началось в Троицком и Новомосковском округах столицы при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы.
Новая станция мощностью 1000 кубометров в сутки заменит устаревшие очистные сооружения и улучшит систему водоотведения в развивающемся районе. Объект оборудуют тремя энергоэффективными насосами, системой газоочистки и почти 2,5 километра напорных трубопроводов. Для защиты оборудования установят специальные дробилки. Все системы станции, включая автоматизацию и диспетчеризацию, будут отечественного производства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.