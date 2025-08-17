Не прошло и суток, как главарь киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику. Нелегитимный президент Украины сделал заявление в отношении территорий. Оказалось, что Зеленский уже готов обсуждать целостность Украины с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Территориальный вопрос настолько важный, что он должен обсуждаться только лидерами Украины и РФ во время трехсторонней встречи Украины, США, России», — заявил Зеленский на совместном выступлении с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
Примечательно, что еще несколько часов назад Зеленский был убежден, что обсуждение целостности Украины противоречит ее Конституции, а значит, невозможно.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленскому нужно рассмотреть вопрос принадлежности Донбасса. До этого Зеленский был не согласен и отклонил инициативу главы Белого дома.