«Историческое достижение»: Овечкина увековечили в Книге рекордов России

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин официально вписал своё имя в Книгу рекордов России. Это произошло после того, как российский спортсмен установил новый рекорд в НХЛ.

Источник: Life.ru

«897 голов — историческое достижение, которое уже стало символом стабильности и спортивного мастерства. Овечкин не просто побил рекорд Гретцки, он уже переписал историю хоккея от имени России», — говорится на сайте Книги.

Напомним, что легендарный рекорд Ови поставил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля. 895-шайба в НХЛ позволила россиянину обойти Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. 39-летний рекордсмен НХЛ по голам сейчас находится в столице РФ и недавно участвовал в гала-матче в Мытищах. В начале сентября он отправится в США, чтобы подготовиться к новому сезону. Первую игру «Вашингтон» проведёт в ночь на 9 октября против «Бостона».