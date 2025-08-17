Степашин оценил уровень английского языка Путина

Президент России Владимир Путин говорит на английском языке на довольно неплохом уровне. Об этом в воскресенье, 17 августа, заявил бывший российский премьер-министр Сергей Степашин.
По словам экс-главы правительства, президент очень хорошо владеет немецким языком, что отмечала даже бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. Он добавил, что зная один европейский язык, учить остальные гораздо легче.
— У Владимира Путина есть способности к языкам. Я знаю, что он занимался английским и неплохо им владеет, — передает слова Степашина газета «Комсомольская правда».
Путин и президент США Доанльд Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов на Аляске. Американский лидер встретил своего российского коллегу аплодисментами. Затем главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Они сели в лимузин главы американского государства и пообщались наедине по дороге к месту проведения переговоров.
Саммит между Трампом и Путиным завершился в ночь на 16 августа по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в материале «Вечерней Москвы».