Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин оценил уровень английского языка Путина

Президент России Владимир Путин говорит на английском языке на довольно неплохом уровне. Об этом в воскресенье, 17 августа, заявил бывший российский премьер-министр Сергей Степашин.

Президент России Владимир Путин говорит на английском языке на довольно неплохом уровне. Об этом в воскресенье, 17 августа, заявил бывший российский премьер-министр Сергей Степашин.

По словам экс-главы правительства, президент очень хорошо владеет немецким языком, что отмечала даже бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. Он добавил, что зная один европейский язык, учить остальные гораздо легче.

— У Владимира Путина есть способности к языкам. Я знаю, что он занимался английским и неплохо им владеет, — передает слова Степашина газета «Комсомольская правда».

Путин и президент США Доанльд Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов на Аляске. Американский лидер встретил своего российского коллегу аплодисментами. Затем главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Они сели в лимузин главы американского государства и пообщались наедине по дороге к месту проведения переговоров.

Саммит между Трампом и Путиным завершился в ночь на 16 августа по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше