«Внимание к деталям»: эксперт рассказала, какой букет лучше выбрать к 1 сентября и как сэкономить

Она также добавила, что стоимость эффектных и объемных букетов составляет в среднем 5−8 тысяч рублей. В случае самостоятельного составления композиций, цена, к примеру, трех крупных кустовых хризантем будет около 800 рублей, роз — примерно 500 рублей, а на георгины и гладиолусы потребуется около 1,1 тысячи рублей. Так, родители могут подобрать вариант букета в зависимости от бюджета и предпочтений ребенка.