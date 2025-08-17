Ричмонд
«Внимание к деталям»: эксперт рассказала, какой букет лучше выбрать к 1 сентября и как сэкономить

Стоимость букетов, собранных самостоятельно, может быть дешевле на 50%. Тогда как готовые букеты обойдутся от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Об этом сообщила профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Стоимость букетов, собранных самостоятельно, может быть дешевле на 50%. Тогда как готовые букеты обойдутся от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Об этом сообщила профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

«Компактные готовые букетики в сумочке или корзине, например, обойдутся родителям в 1,5−2,5 тыс. рублей», — приводит слова Продановой «Подмосковье сегодня». Кроме того, она отмечает, что если собрать и оформить букет самостоятельно, то его стоимость может оказаться практически на 50% ниже по сравнению с ценами на готовые композиции.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИдеи букетов для учителей: 10 бюджетных и красивых вариантов.

Она также добавила, что стоимость эффектных и объемных букетов составляет в среднем 5−8 тысяч рублей. В случае самостоятельного составления композиций, цена, к примеру, трех крупных кустовых хризантем будет около 800 рублей, роз — примерно 500 рублей, а на георгины и гладиолусы потребуется около 1,1 тысячи рублей. Так, родители могут подобрать вариант букета в зависимости от бюджета и предпочтений ребенка.