Воздушное судно, на борту которого находится главарь киевского режима Владимир Зеленский, уже в пути в Соединённые Штаты Америки, сообщает депутат Верховной Рады Александр Железняк. По его информации, через шесть с половиной часов самолёт приземлится в пункте назначения.
Отмечается, что нелегитимный президент Украины должен был переговорить с президентом США Дональдом Трампом тет-а-тет. А вот лидеры ЕС хотят тоже вмешаться в беседу и обсудить украинский вопрос. Глава Белого дома планирует встретиться только с Зеленским лично и ни с кем больше.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше