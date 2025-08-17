Отмечается, что нелегитимный президент Украины должен был переговорить с президентом США Дональдом Трампом тет-а-тет. А вот лидеры ЕС хотят тоже вмешаться в беседу и обсудить украинский вопрос. Глава Белого дома планирует встретиться только с Зеленским лично и ни с кем больше.